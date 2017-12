Silvester-Partycheck

× Erweitern Foto: ericspaete / pixabay.com , gemeinfrei Silvester-Aufmacher

Silvesterkracher im Switchboard

Klein aber fein: Das Switchboard lädt alle Tanzwütigen und Feierfreudigen zur ausgelassenen Jahreswechselparty. An den Decks sorgt DJ Tostn für stimmungsvolle Partymusik, und wie immer gibt’s viele Überraschungen; der Eintritt ist frei!

31.12., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 22 Uhr, www.switchboard-ffm.de

× Erweitern Foto: geralt / pixabay.de, gemeinfrei Silvester-Switchboard

Schwejk: Silvester mit Linda

Auch wenn man an Heiligabend und dem ersten Weihnachtsfeiertag auf den Schwejk verzichten musste: An Silvester steigt die große Party mit Linda und ihrem Team. Mit dem 30-jährigen Jubiläum des Schwejk samt Schäfergassenfest kann Linda auf ein bewegtes Jahr 2017 zurückblicken – auf dass die Thekenlampen auch im kommenden Jahr noch immer so schön schwingen und die Bierrosetten munter flattern! Happy new year!

31.12., Schwejk, Schäfergasse 20, Frankfurt, 22 Uhr, www.schwejk-frankfurt.de

× Erweitern Foto: MP

Milk’n’Cream Silvester-Special

Mit der beliebten Mixed-Music-Party rutscht es sich besonders schmissig ins neue Jahr: Für das Silvester-Special der „Milk’n’Cream“-Party haben Kelly Heelton und Jessica Walker das Hosting übernommen und werden sich wie immer hervorragend um das Wohl der Gäste kümmern und die Silvesternacht zu etwas ganz Besonderem machen. Auf der Tanzfläche sorgt DJane Miss Günnie T. aus Mainz für einen smashing Mix aus Charts, R’n’B, Hip Hop und 90er-Hits.

31.12., Circus, Bleichstr. 46, Frankfurt, 23 Uhr, www.milkncream.de

× Erweitern Foto: Miss Mary Silvester-MilknCream-Jessica

LSKH: Let’s dance into 2018

Mit cooler Musik, einem kleinen Speisenangebot und einem Glas Mitternachtssekt zum Anstoßen feiert das LSKH seine Silvesterparty for Lesbians and Friends. Hier startet man bereits um 20:30 Uhr mit DJane Simone, die die Tanzfläche im Erdgeschoss mit ihrem beliebten Musik-Mix zum Schwingen bringt, im ersten Stock kann man lässig in der Lounge relaxen.

31.12., LSKH, Klingerstr. 6, Frankfurt, 20:30 Uhr, www.facebook.com/lskhfrankfurt/

× Erweitern Foto: WerbeFabrik / pixabay.com, gemeinfrei Silvester-LSKH

Silvester in der GrandSeven Bar

Die GrandSeven Bar im Westin Grand Frankfurt Hotel lädt am 31.12. zu einer exklusiven Silvesterparty. Bevor hier um Mitternacht die Funken sprühen gibt’s bereits vorher ein kulinarisches Genuss-Feuerwerk: Ein Aperitif als Starter, gefolgt von einem abwechslungsreichen Galabuffet samt Weinauswahl, Bier, Wasser und Softdrinks sowie einem Glas Sekt zum gemeinsamen Anstoßen auf das neue Jahr 2018 sind im Preis von 159 Euro pro Person enthalten. Ein DJ und eine E-Violinistin sorgen für zusätzliche Stimmung und Tanzpower. Das Team des Westin Grand Frankfurt hat natürlich auch an den Morgen danach gedacht und lädt am 1.1.2018 zum Langschläfer-Frühstück in der GrandSeven Bar. Von 6:30 Uhr bis 14 Uhr gibt’s ein leckeres Büffet inklusive Heißgetränke und Säfte für 33 Euro pro Person.

GrandSeven im Westin Grand Frankfurt Hotel, Konrad-Adenauer-Str. 7, Frankfurt, Silversterparty am 31.12. ab 19 Uhr, Neujahrs-Langschläfer-Frühstücksbüffet am 1.1.2018 von 6:30 Uhr bis 14 Uhr, www.grandseven.de/weihnachten

× Erweitern Fotos: Marriott International Silvester-WestinGrand

Bar jeder Sicht: Silvesterkaraoke

Singend ins neue Jahr gelangen: Das kann man in der Mainzer Bar jeder Sicht tun, denn die feiert am Silvesterabend mit der beliebten Karaoke-Party von Joe und Mikey ins neue Jahr. Vom 24. bis 28.12. ist die Bar jeder Sicht übrigens in den Weihnachtsferien und bleibt geschlossen; dann kann man’s am 31.12. richtig krachen lassen!

31.12., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, www.sichtbar-mainz.de

× Erweitern Foto: TeroVesalainen / pixabay.com, gemeinfrei Silvester-Karaoke

Café Klatsch: Good Bye 2017, Welcome 2018

Stoffel, Dolo und das Team des Café Klatsch und Mathias (ex-Chef XS Café) lassen es sich natürlich nicht nehmen, mit einer großen Party das alte Jahr zu verabschieden und das neue zu begrüßen. Musik, Drinks, Kaiserwalzer um Mitternacht und jede Menge gute Laune sind dabei garantiert! Am 1.1. lautete das Motto dann ab 21 Uhr „Hallo 2018“.

31.12., Café Klatsch, Hebelstr. 3, Mannheim, 21 Uhr, www.facebook.com/CafeKlatschMA

× Erweitern Foto: Dolo Silvester-CafeKlatsch

Silvesterparty im Café Solo

Mit südländischem Flair feiert das Team vom Café Solo den Start ins neue Jahr. DJ Sunflower bringt mit seinem Musik-Mix die richtige Tanzstimmung ins Solo, und so kann man hier tanzend ins neue Jahr feiern.

31.12., Café Solo, U4 16, Mannheim, 21 Uhr, www.facebook.com/SoloMannheim/