× Erweitern Foto: bluebar-ffm.de Shameless

In der noch jungen bluebar im Frankfurter Bermudadreick ist DJ Optimica kein Unbekannter, hat er dort doch schon öfters den Dancefloor gerockt. Nun kommt er mit seiner eigenen Partyreihe „Shameless“, die er auch schon im europäischen Ausland veranstaltet hat, zum ersten Mal auch nach Frankfurt. Im Mittelpunkt stehen an diesem Abend weniger sexuelle Vorlieben, sondern eher elektronische Tanzmusik, die Optimica ab 2 Uhr morgens in einem 10-Stunden-Set zelebriert. Die bluebar wird dazu mit einem speziellem Deko- und Lichtdesign aufwarten und zusätzlich werden Tänzer im Klub einheizen.

7.4., bluebar, Alte Gasse 34, Frankfurt, 22 Uhr, www.facebook.com/bluebarffm/