× Erweitern Foto: Miss Mary Schwejk Oktoberfest

O’zapft is’: Pünktlich zum Start in den goldenen Herbst holt Linda die zünftige bayrische weiß-blaue Deko hervor und lädt zum rauschenden Oktoberfest. Natürlich mit passender Musi’, Brez’n und Bier. Ob sich die Gäste wohl überzeugen lassen, in der Krachledernen beim Schwejk Oktoberfest zu feiern? So oder so: Eine Riesengaudi!

Ab 15.9., Schwejk, Schäfergasse 20, Frankfurt, 20 Uhr, www.schwejk-frankfurt.de