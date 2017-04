× Erweitern Foto: Schrill und Laut Schrill und Laut Rosa Opossum

Die Darmstädter Studiparty pflegt zum Osterfest eine langjährige Tradition: Bei „KaraOstern“ gibt’s am Ostersonntag Karaoke mit knalliger Party in Kombination. Rosa Opossum wird ihrem Ruf als härteste Moderatorin seit Erfindung der Casting-Shows gerecht und quatscht jeden in Grund und Boden. Trotzdem – oder genau deswegen – wollen alle singen, weswegen zeitiges Anmelden zum Singen geraten ist; die Karaoke läuft exakt von 22 bis 2 Uhr. Im Hauptraum sorgt DJ LarsVegas für den nötigen Druck auf der Tanzfläche. Yeah!

16.4., Schlosskeller, Marktplatz 1, Darmstadt, 22 Uhr, www.facebook.com/schrillundlaut