SCHRILL UND LAUT

Alle Jahre ohne wieder

Gestresste Eltern, falsche Geschenke, Undank, zähe Gans: Wer die Feiertage mit ihren möglichen Komplikationen scheut, kann sich bei der Weihnachtausgabe der queeren Darmstädter Uni-Party schon mal mit nächtlichem Glamour, ausgelassenen Dancemoves für das vorweihnachtliche Treiben wappnen. Santa Opossum wird sich eurer Sorgen annehmen und eure Wünsche erfüllen – aber nur die braven Kinder bekommen was. Keine Ahnung, welche Kriterien sie anlegt ... aber im Schlosskeller wird es zumindest jede Menge Mistelzweige an den unmöglichsten Orten geben. Knutschen hilft ja meistens. Party on!

16.12., Schlosskeller, Marktplatz 15, Darmstadt, 22 Uhr, www.facebook.com/schrillundlaut