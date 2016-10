SCHRILL UND LAUT – DARMSTADT

Welcome to the Candy-Shop: Die Schrill & Laut-Crew setzt im Oktober voll auf Süßes und schmiert den Gästen eine extra Portion Honig um den Bart. Eine High-Carb-Nacht mit Zuckersachen ohne Ende von Candygirl Rosa Opossum und pappsüßen Sounds vom DJ-Team Waverley & Penny Lane.

21.10., Schlosskeller im Residenzschloss, Marktplatz 15, Darmstadt, 22 Uhr, www.facebook.com/schrillundlaut