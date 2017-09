× Erweitern Foto: Schlosskeller Darmstadt Schrill & Laut

Unter dem Motto „Glow Job II – die Knickdich Party“ werden am 15.9. die Lichter im Schlosskeller nicht an-, sondern ausgedreht. Stattdessen erleuchten zahlreiche UV-Röhren den Schlosskeller. Der Dresscode sollte also strahlend weiß, ergänzt mit schreienden Neonfarben sein. Wer keine UV-aktive Schminke besitzt, kann mutig sein und sich vor Ort anmalen lassen. Geboten werden Single-Spiele sowie die angesagte Musik von Doris Gay.

15.9., Schlosskeller im Residenzschloss, Am Marktplatz, Darmstadt, 22 Uhr, www.facebook.com/schrillundlaut