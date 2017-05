× Erweitern Foto: vielbunt Schrill+Laut

Nie um ein absurdes Motto verlegen ist die quirlige Crew der „Schrill & Laut“-Partys im Darmstädter Schlosskeller; im Juni bringen sie den Glamour in die Notaufnahmestation. Berühmte Vorbilder wie das Betty Ford Center, Grey’s Anatomy oder vielleicht auch die Schwarzwaldklinik? So oder so wird sich Rosa Opossum mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in ein knappes Schwesternkostümchen schießen – Dirty Doctors and Naughty Nurses lautet das offizielle Motto des Abends.

4.6., Schlosskeller im Residenzschloss, Am Marktplatz, Darmstadt, 22 Uhr, www.facebook.com/schrilundlaut