Scharf: Steam Beats

Einmal im Monat, jeweils am letzten Samstag, laden Gentry und das Team der XL Sauna zur heißen „Steam Beats“-Party. Ein DJ sorgt für die treibenden Beats, außerdem kann man im weißen Fluff des Schaumbads in der Dampfsauna versinken – ein Riesenspaß in der stilvollen Saunalandschaft! Durch die ideale Lage in der Grenzregion sind die Gäste international, ob jung oder alt, und stammen aus Deutschland, Frankreich und Luxemburg.

29.7., XL Sauna, & Lounge, Brebacher Landstr. 15, Saarbrücken, 22 Uhr, www.xl-sauna.de