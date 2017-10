× Erweitern Foto: Rosanellis Rosanellis Party

Auch wenn Mannheims Partybar Rosanellis Ende Juni schließen musste, bleibt die Crew um Marc Greulich weiterhin aktiv: Bereits zum CSD Rhein-Neckar gab’s eine Ausgabe des „Boat of Love“, am 30.10. gibt’s eine heiße Rosanellis Party in der „Alm“ auf dem Gelände des Alten Bahnhofs. Urige Location, beste Partystimmung – so feiert Mannheim.

30.10., Die Alm, Alter Bahnhof, Dammstr. 1- 3, Mannheim, 23 Uhr, www.facebook.com/rosanellisbar/