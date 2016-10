ROSA OKTOBERFEST IN OFFENBACH

Rosa Oktoberfest

Das hat die Welt noch nicht gesehen: Vom 11. bis 15.10. findet im Festzelt am Sparda Bank Hessen Stadion in Offenbach das erste, fünftägige „Rosa Oktoberfest“ statt. Unter dem Motto „traditionell – originell – homosexuell“ sind natürlich die Künstler und Macher von Gerda’s kleiner Weltbühne mit dabei;

Gerda Ballon, Jutta P. und Olga Orange rammen zusammen mit Offenbachs Oberbürgermeister Horst Schneider zum Opening auch gleich den Hahn ins erste Bierfass und laden im Anschluss an den Anstich zur „Rosa Oktoberfest“ Opening-Party mit Schlagerstar Olaf Henning und der Rosa Oktoberfest Band.

Auch die folgenden Tage stehen unter speziellen Mottos: Am 12.10. heißt es „Gerda's Dirndl Fest“, zu dem Gerda und ihr Team versprechen, all das was man unter „Oktoberfest“ kennt, einfach auf den Kopf zu stellen; unterstützt von Gogo-Tänzern und Tänzerinnen und der „Rosa Oktoberfest“-Band kann man staunen und feiern.

Weiter geht’s am 13.10. mit der „beTRACHT de Woody“-Nacht mit der Darmstädter Powerfrau und Kabarettistin Woody Feldmann, die das Festzelt spielend in eine Partymeile verwandeln wird.

Am 14.10. steht bei der „Oldie Night“ Schunkeln auf dem Programm: Die Schlager- und Oldiestars Graham Bonney und Vivien Scarlett bringen Hits aus der guten alten Zeit, dazu kommen Schlager von Patrick Himmel und Travestie von Olga Orange.

Den großen Abschluss findet die „Rosa Oktoberfest“-Woche am 15.10.: Los geht’s bereits um 10 Uhr zum Frühschoppen mit der unermüdlichen Olga Orange, Schlagerstar Patrick Himmel und der Rosa Oktoberfest Band. Ab 18 Uhr spielen dann Roy Hammer und die Pralinées beim großen „Rosa Oktoberfest“-Finale „Gay is schee“ – hier ist Sitzenbleiben auf den Bierzeltgarnituren verboten! Was eine Gaudi!

11. – 15.10., Festzelt am Parkplatz 1, Sparda Bank Hessen Stadion, Waldemar-Klein-Platz 1, Offenbach, Fassanstich am 11.10. ab 17 Uhr, ansonsten täglich Partytime ab 18 Uhr, Samstag zusätzlich Frühschoppen ab 10 Uhr, www.rosa-oktoberfest.de