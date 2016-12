REINFEIERN IN 2017

Silvester

NA UND? SILVESTER- UND GEBURTSTAGSPARTY

Gleich doppelten Grund zum feiern gibt’s im „Na und?“: Nicht nur den Jahreswechsel gilt es zu begießen sondern auch den Geburtstag von Chef Ibrahim. Herzlichen Glückwunsch!

31.12., Na und?, Klapperfeldstr. 16, 15 Uhr

-

TANGERINE OPEN END

Bei Norbert in der Tangerine wird gut gefeiert – die Silvesterparty ist mit open end angekündigt, also kann man sich auf eine gute Zeit einstellen!

31.12., Tangerine, Elefantengasse 11, Frankfurt, 16 Uhr

-

LUCKY’S SILVESTERPARTY

Tina Tannert feiert im schmucken Lucky’s ihre lustige Silvesterparty mit guter Laune, guten Drinks und bester Stimmungsmusik. So lässt man den Jahreswechsel schwungvoll angehen!

Lucky’s, Große Friedberger Str. 26, 20 Uhr, www.luckys-frankfurt.com

-

BERMUDA BAR SILVESTERPARTY

Auch die Bermuda Bar lädt zur lustigen Silvestersause bei Drinks, Geselligkeit und Mitternachtsschmaus. Reinfeiern und Weiterfeiern!

Bermuda Bar, Alte Gasse 33, Frankfurt, 20 Uhr, www.bermudabar-frankfurt.de

-

SCHWEJK WELCOMES 2017

Am Silvesterabend donnert ein schallendes „Welcome 2017“ durch den Schwejk: Linda und ihr Team laden natürlich zum lustigen Reinfeiern ins neue Jahr! Mit Stimmungsmusik und viel guter Laune geht hier die Post ab. Kleine Zusatzinfo: Vom 24. bis 26.12. blieben Schwejk und die Amsterdam Sauna geschlossen, ebenso ist Ausruhen am 1. und 2.1.2017 angesagt!

Schwejk, Schäfergasse 20, Frankfurt, 22 Uhr, www.schwejk-frankfurt.de

-

SILVESTERKRACHER

Klein, aber fein kündigt das Switch-Team seine Silvesterparty an, und wer die Beat-Club-Partys im Switch kennt, weiß, dass hier alle Tanzwütigen und Feierfreudigen voll auf ihre Kosten kommen!

Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 22 Uhr, www.switchboard-ffm.de

-

BLUEBAR SILVESTERPARTY

„Open End“ lautet das Motto nicht nur an Samstagen in der neuen bluebar; das bedeutet: Party, DJs und knackiger Dancefloor von Samstagabend bis weit in den Sonntagnachmittag rein – und so soll’s auch an Silvester sein!

bluebar, Alte Gasse 34, Frankfurt, 22 Uhr bis open End

-

SILVESTER ON 54

Das legendäre New Yorker Studio 54, der wohl berühmteste und stilprägendste Nachtklub der Welt, steht Pate für das fulminante Milk’n’Cream-Partyspecial „Silvester on 54“ im Frankfurter Circus. Miss Lana Delicious sorgt mit ihrem DJ-Mix aus Disco-Hits und aktuellen House-, Pop- und R’n’B-Tracks für ekstatische Stimmung auf der Tanzfläche, Miss Kelly Heelton und Jessica Walker heizen mit unglaublichen Kostümen, einer glitzernden Showeinlage und einem herzlichen Hosting weiter ein. Auch die Gäste sollen exzentrisch, sexy und voller Glamour zur Party kommen; der beste Studio 54-Look wird mit einer Flasche Champagner und zwei Tickets für die Januar-Travestie-Revue „Night Queens“ ausgezeichnet. Bis 23:50 Uhr gibt’s einen Welcome-Sekt, kleine Snacks und frisches Obst gehören zur Silvestersause dazu.

Circus, Bleichstr. 46, Frankfurt, 23 Uhr, Infos, VVK, early-bird-Angebote sowie Kombitickets mit dem benachbarten clb über www.milkncream.de

-

CLB MEN’S CLUB III

Mit der New Years Edition der Men’s Club-Partyreihe feiert das clb in der Silvesternacht. Für den richtigen Wums und Bassvibration im Basement-Klub sorgt das Frankfurter DJ-Duo Takedown, in der Bar gibt’s wie immer die besten Drinks zum Neujahrsstart.

clb, Bleichstr. 38, Frankfurt, 0 Uhr, www.clb-ffm.de

-

IN DER REGION

Silvester

MAINZ: SILVESTER-KARAOKE

Zum Jahreswechsel lädt die Mainzer Bar jeder Sicht zum hemmungslosen Song-Slam bei ihrer legendären Karaoke-Nacht. Im Anschluss lässt DJ Tamara die Festplatten singen und bittet zum bunten Tanz ins neue Jahr.

Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 21 Uhr, www.sichtbar-mainz.de

-

MANNHEIM: CAFÉ KLATSCH!

Dolo, Stoffel und das Klatsch-Team schauen nach vorne und begrüßen das neue Jahr gleich mal mit einer wilden Silvestersause. Party-on!

Café Klatsch, Hebelstr. 3, Mannheim, www.facebook.com/CafeKlatschMA

-

MANNHEIM

CAFÉ SOLO

Südländisches Temperament wird im Mannheimer Café Solo groß geschrieben, und so wird man auch die Silvesterparty mit entsprechend ausgelassener Stimmung gefeiert. Hoch die Tassen!

Café Solo, U4 15 – 16, Mannheim, www.solomannheim.com

-

MANNHEIM: NO LIMITS GALILEO SAUNA

Am Silvester-Wochenende ist das Galileo-Team in Mannheim rund um die Uhr dabei: Die „No Limits Night“ startet am Silvester-Samstag um 13 Uhr und geht nonstop bis Montagfrüh, den 2.1.2017, 8 Uhr. Geschmeidiger kann man also nicht ins neue Jahr gleiten. Ein Mitternachts-Sektchen zum Jahreswechsel ist natürlich mit dabei!

Galileo City Sauna, O7 20, Mannheim, www.galileo-sauna.de

-

STUTTGART:SEXY SILVESTER

Gaydelight und die Nachtschwestern machen an Silvester gemeinsame Sache und laden zu „Sexy Silvester“ im schicken „The Paris“. DJ Ricardo Rugha liefert knackige Beats, es gibt einen Sektempfang, ein leckeres Fingerfood-Büffet und zu jeder vollen Stunde die Double Shot Time. Im Loungebereich kann man vorab Tische reservieren.

The Paris, Forststr. 9, Stuttgart, 23 Uhr, www.gaydelight.de

-

SAARBRÜCKEN: STEAM BEATS SILVESTERSAUSE

Gentry und das Team der XL Sauna verabschieden das Jahr 2016 mit einer fulminanten Sauna-Party Steam-Beats: Unter dem Motto „Colour Splash“ bringen satte DJ-Beats die richtigen Schwingungen, spezielle Aufgüsse und das Schaumbad sorgen für Wellness-Feeling, Neon-Deko und fantasievolles Bodypainting für Farbe und Spaß, man kann sich mit Free Snacks stärken und die Feuerwerk-Show bewundern.

XL Sauna, Brebacher Landstr. 15, Saarbrücken, 20 Uhr,

www.xl-sauna.de