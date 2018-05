Pure Rooftop opening

× Erweitern Foto: Koma Music Cihan

Party bis die Decke bebt? So ähnlich gestaltet sich die Mai-Ausgabe der Pure-Party, einer von Frankfurts beliebtesten House-Partys: Der coole Karlson Club verfügt nämlich über eine Dachterrasse, die am 26.5. ihre Pure-Premiere feiert! Cool unterm nächtlichen Sommerhimmel loungen, Sternschnuppen zählen, hoch oben über dem Treiben des quirligen Bahnhofsviertels und über den pumpenden Beats der Party. Damit nicht nur oben die Post abgeht, sondern auch unten, darum kümmern sich die DJs Cihan Akar (Foto) und Danny Ventura mit Vocal- und Tech-House auf dem großen Floor sowie Mr Biró mit Charts, 90er und Hip Hop-Sounds auf dem Barber-Basement-Floor. Barber-Bsaement-Floor? Ja, Biró hat versprochen, das Basement „zu rasieren“. O.K.!?!

26.5., Karlson, Karlstr. 17, Frankfurt, 22:30 Uhr, www.facebook.com/PUREgayclubbing