Pure Gay Clubbing

Mit viel Energie startet die beliebte House-Party in den Dezember. Wegen der Weihnachts- und Silvestertage findet sie diesen Monat bereits am 17.12. statt – den Termin also schon mal im Kalender markieren! An den Decks heizt das Resident-Dream-Team Cihan Akar und Mark Hartmann ein; wie immer gibt’s eine exquisite Mixtur elektronischer Tanzmusik, von pumpenden House-Beats über uplifting Vocal-House bis zu lässig-deepen und progressiven Electrotunes- da fliegen selbst im kalten Dezember die Shirts in die Ecke! Early-Birds werden bis 23 Uhr mit halbiertem Eintritt und einem Welcome-Shot belohnt!

17.12., On, Karlstr. 17, Frankfurt, 22:30 Uhr, www.facebook.com/PUREgayclubbing