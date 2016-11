Pure Gay Clubbing

Pumpende Housebeats, erfrischende Vocals und eine positive Message haben die Pure Party zu einer der beliebtesten House-Partys in Frankfurt gemacht. Der Klub Karlson, in dem die Sause jeden letzten Samstag im Monat stattfindet, hat inzwischen sein Interior und Konzept leicht verändert und sich schlicht in „On“ umbenannt – lediglich die Buchstaben „Karls“ wurden aus dem ex-Namen gestrichen. Für die Pure-Party ändert das nichts: Hier wird gefeiert bis die Gesichter stahlen! An den Decks versorgen die Resident-DJs Cihan Akar und Mark Hartmann die Tanzwütigen mit knackigen Beats. Early Birds erhalten bis 23 Uhr halbierten Eintritt.

26.11., On, Karlstr. 17, Frankfurt, 22:30 Uhr, www.facebook.com/PUREgayclubbing