Pure Gay Clubbing

No Pop, just electronic music: Mit diesem Motto tanzt die Pure Clubbing Party seit mehr als zwei Jahren erfolgreich durch Frankfurts Clubland. Seit März hat die Houseparty einen zweiten Dancefloor im Basement des Klub Karlson, der zwischenzeitlich mal „on“ hieß, sich jetzt aber wieder „Karlson“ nennt. Auf Floor eins rockt das bewährte DJ-Dream-Team Cihan Akar und Mark Hartmann mit House in allen Varianten bis hin zu Minimal-Styles, im Basement-Floor geht’s mit Tech- und Progressive Beats von Gast-DJ Nico Willius härter zu. Early Birds kommen bis 23 Uhr zum halben Preis plus Welcomeshot – und dann wird bis zum Morgengrauen gefeiert. Sexy!

29.4., Karlson, Karlstr. 17, Frankfurt, 22:30 Uhr, www.facebook.com/PUREgayclubbing