Pure Clubbing

Ende März wird es höchste Zeit für Frühlingsgefühle – dachten sich auch die Macher der Pure-Party und schicken am Osterwochenende nicht nur eine gehörige Extraportion Liebe in’s stylische Karlson, sondern lassen mit scharfen Beats und tiefen Basslines auch mächtig die Hosen flattern: DJ-Dreamteam Cihan Akar und Mark Hartmann spielen auf dem Mainfloor House und Technotunes, DJ Vim ist mit Black Beats, 90er, Pop und House auf dem zweiten Floor zu Gange. It’s gettin’ hot in here – so take off all your clothes!

31.3., Karlson, Karlstr. 17, Frankfurt, 22:30 Uhr, www.facebook.com/PUREgayclubbing