× Erweitern Foto: Sky Project Pure

Kurz vor dem Start in den Wonnemonat Mai kickt die Pure-Party mit einer extra Portion Beats und Bass in die Leiber! Zwei Floors für Gays and friends lassen die Hosen flattern: Cihan Akar und Mark Hartmann teilen sich mit House und Tech-House den großen Raum, im Basement bringt DJ Vim mit Black Beats, 90er Pop und House heiße Freuden. Wie immer: Early birds zahlen bis 23 Uhr nur 5 Euro.

28.4., Karlson, Karlstr. 17, Frankfurt, 22:30 Uhr, www.facebook.com/PUREgayclubbing/