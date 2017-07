× Erweitern Foto: skyproject Pure Clubbing

Und es geht weiter, zwei Wochen nach dem CSD Frankfurt wird es erneut äußerst heiß. Im Karlson findet wieder die Partyreihe PURE statt. Fest etabliert in der Frankfurter Szene besteht die Party schon seit mehr als zwei Jahren. Für jeden Geschmack ist etwas dabei, denn neben dem Mainfloor gibt es einen zweiten Dancefloor für die Liebhaber der etwas härteren, technoideren elektronischen Musik. Special Guest an diesem Abend ist Marc Keen von ,,Refresh your mind’’. Des Weiteren sorgen die DJs Cihan Akar und Mark Hartmann für die musikalische Untermalung und bescheren euch in einem industriell-stilistischen Ambiente einen unvergesslichen Abend.

29.7., Karlson, Karlstr. 17, Frankfurt, 22:30 Uhr, www.facebook.com/PUREgayclubbing