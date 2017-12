Pride36: Welcome Home

× Erweitern Foto: Pride36 Pride36

Die Pride36-Crew lädt am Vorweihnachtsabend zur großen „Welcome Home“-Party; und in der Tat werden viele Weggezogene auch an diesem Weihnachtsfest über die Feiertage zu ihren Familien zurückkehren. Pride36 verwöhnt die Gäste mit eine Welcome Drink, diversen Geschenken und Specials. Um die passende Musik auf der tanzfläche kümmert sich DJ Christian Trost; er spielt Charts, Pop, House, Dance, Oldies (but Goldies) und Club Sounds.

23.12., Neidclub, Jesuitenplatz 2, Fulda, 23 Uhr, www.facebook.com/pride36/