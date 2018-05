× Erweitern Foto: privat Mr. Biró

Party am Mittwoch? Klar, wenn am nächsten Tag Feiertag ist! Mr. Biró hat’s erkannt und schickt seine neue Reihe Popcore ins Rennen. Aus den Boxen schallt Pop at it’s best, keine Edits sondern die Originalversionen der beliebtesten Hymnen. An der Tür erwartet Jessica Walker die Gäste mit Frohsinn und Love. Als passendes Outfit schlägt Biró goldene Hotpants und Spitzbusen-BH vor. Wild!

9.5., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 23 Uhr, www.facebook.com/popcoreparty/