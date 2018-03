× Erweitern Foto: Mr Biró Popcore_MrBiro

Mr Biró nimmt Anlauf und stürzt sich mitsamt dem tanzwütigen Publikum kopfüber in einen bunten Pool glitzernder Pop-Perlen – alle Hits von Britney, Michael, Madonna, Kylie, Xtina Aguilera oder Justin T. und B. werden hier in Originalversionen gespielt! Das Hosting des Abends übernimmt die Mainzer Diva Gracia Gracioso, die die Gäste wahlweise mit Kuss, zuckersüßen Plombenziehern oder hochprozentigem Stimmungsmachern bei Laune hält. Pop goes my Love! *

24.3., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 23 Uhr , www.facebook.com/popcoreparty/