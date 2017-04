× Erweitern Foto: ama Ponyclub

Der Ponyclub-Termin verschiebt sich im April wegen des Oster-Gaywerks um ein Wochenende nach hinten – nicht wie sonst am dritten, sondern am vierten Samstag wird in der Disco Zwei gerockt. Zwei Floors bringen eine musikalische Bandbreite von Classics und Disco bis zu harten Electro-Beats; im April sind OnFire mit Electro und Miss Onyx Stoned mit Urban Sounds am Start.

22.4., Disco Zwei, T6 14, Mannheim, 23 Uhr, www.facebook.com/Ponyclub.Mannheim