Party like it's 1999 DJ Queerious

Eurodance, Classic House, Boygroup-Hits und Girlpower-Pop: Das quirlige Sporty-Spice-Bärchen DJ Queerious hat für die „Party like it’s 1999“-Sause die gesamte Bandbreite der Chart- und Dance-Kracher der 90er und 2000er im Gepäck. Für zusätzliche Stimmung auf der Party sorgen Miss Kelly Heelton und Jessica Walker, die sich wie immer rührend um die Gäste kümmern. Tipp: Ebenfalls am 10.6. feiert das Sommerfest der AIDS-Hilfe bis 22 Uhr seinen Auftaktabend in der Alten Gasse; DJ Queerious ist einer der Warmup-DJs und wird mit anderen DJ-Kollegen auch dort für den richtigen Hit-Mix sorgen.

10.6., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 23 Uhr, www.party1999.de