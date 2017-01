× Erweitern Foto: DJ Queerious Party like it's 1999 DJ Queerious

Girl-Power Galore: Die Februar-Ausgabe der beliebten 90er-Party wartet mit einer Special „Spice Girls“-Performance auf. Als Spice-Doubles wiederbeleben Miss Jessica „Ginger“ Walker, Fabienne „Baby“ Diamond, Cimberly „Sporty“ Clark, Ella „Scary“ Vaganza und Marissa „Posh“ Sinwell elegant alle Hits von „Wannabe“ bis „Who do you think you are?“. DJ Queerious im Junior/Senior-Outfit ergänzt das Popset mit Eurodance, Classic House und Oldschool Hip Hop. Fett!

4.2., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 23 Uhr, 23 Uhr, www.party1999.de