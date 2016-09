Back to the 90’s und den Anfängen des neuen Jahrtausends: DJ Queerious spielt sich für die noch relativ neue Partyreihe einmal que(e)r durch den Soundgarten: Von Britney Spears über Snap! bis Tokio Hotel und Jay-Z und Foxie Brown sind alle Hits im Kasten, dazu kommen Remixe und Vocal-House-Tracks. Am der Tür begrüßt Jessica Walker die Gäste.

24.9., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 23 Uhr, www.party1999.de