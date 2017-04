× Erweitern Foto: GTWH Gaywerk Mannheim Gaywerk

Am Ostersonntag geht’s im Mannheimer MS Connexion mächtig zur Sache: Das Mega Oster Gaywerk steht an und wird das Klub-Areal in eine feiernde, flirtende und cruisende Partylandschaft verwandeln. Vier Dancefloors warten auf eine wilde Partycrowd, sechs DJs sind am Start: Rony Golding aus Köln und Maringo, unter anderem bekannt von Berlins „Chantals House of Shame“, feuern Techno und TechHouse-Salven. Der House- und Progressive-DJ Ricardo Rugha sowie die Lokal-Matadoren DJane E*Star (Pop und Charts), Shoe Bee (House) und Dennis Sommer (Urban & Dance) versprechen zusätzliche Musikbandbreite! Insgesamt stehen sieben Areas mit jeder Menge Specials bereit, die Verzehrkarten wurden abgeschafft und mehr Bars samt Personal angeheuert. Neben den festen Gaywerk-Events an Weihnachten und zum CSD Rhein-Neckar wird das Oster-Gaywerk ein echtes Party-Highlight im Frühling 2017!

16.4., MS Connexion, Angelstr. 33, Mannheim, 22 Uhr, www.facebook.com/Gaywerk/