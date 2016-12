OH HOLY KLATSCH!

Cafe Klatsch

Die Strohsterne hängen am Baum, der Glühwein brodelt im Topf, das Lametta glitzert: Stoffel, Dolo und das Team vom Café Klatsch laden zum festlichen Weihnachtswochenende! An Heiligabend kann man sich ab 21 Uhr an Tresen und Tischen vergnügen, am 25.12. steigt hier bereits ab 18 Uhr die große Warm-Up-Party für das Weihnachts-Gaywerk im Connexion und am 26.12. heißt es ganz elegant mit der X-Mas-Time aus dem friedlichen Wochenende hinausgleiten.

24. – 26.12., Café Klatsch, Hebelstr. 3, Mannheim, www.facebook.com/CafeKlatschMA