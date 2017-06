Neu: L/Klang Party

× Erweitern Foto: Jörg Kleinschmidt / pixelio.de LKlang SONY DSC

„Frankfurt braucht was Neues – und wir haben es“, sagen die Macherinnen von L/Klang, der neuen Partyreihe für Lesben und queere Freunde. Die Premiere der neuen Party steigt am 24.6. im Klub Röderberg, unweit von Ostbahnhof und Ostpark. Im urigen Gewölbe gab es in der Vergangenheit immer wieder Gay-Partyreihen. Zum Eröffnungstermin von L/Klang spielt Kadda, bekannt von den Waschsalon-Partys, Electro und House, DJ psii psaa steuert satte Hip Hop Beats bei. Feine Idee!

24.6., Röderberg, Ostparkstr. 25, Frankfurt, 23 Uhr, www.facebook.com/L.KLNG1/