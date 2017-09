× Erweitern Foto: JKS Photography Miss Thunderpussy

Ein entspannter Mittwochs-Lounger mit Miss Thunderpussy und knackigen, funky House-Tunes – so hat die sympathische DJane sich das vorgestellt. Lauschig am Wasser gelegen kann man hier also nicht nur den Main plätschern hören, sondern gleich richtig mitgrooven.

13.9., Yachtklub, Tiefkai Deutschherrnufer, Höhe Alte Brücke, 20 Uhr, www.missthunderpussy.de