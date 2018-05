Milk’n’Cream im Mai

× Erweitern Foto: Greenshot MilkNCream_Lana

Ein gut g „hüttelter Mix aus Charts, Pop, R’n’B und Hip Hop ist das Erfolgsrezept der Milk’n’Cream-Party. DJane Miss Delicious aus Köln sorgt im Mai für die richtigen Grooves auf der Tanzfläche und den heißen Look hinterm DJ-Pult. In Letzterem steht ihr Miss Jessica Walker in nichts nach – die Mutter der Frankfurter Drag-Szene kümmert sich am Empfang wie immer um das Wohl der Gäste. Early birds erhalten bis 23:30 ermäßigten Eintritt. Erste Sahne!

12.5., Circus, Bleichstr. 46, Frankfurt, 23 Uhr, www.milkncream.de