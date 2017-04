× Erweitern Foto: Takedown Men's Club clb DJ-Team Takedown

Am Ostersonntag lädt das clb zur vierten Men’s Club-Night in den clb38 Clubkeller. Das Frankfurter DJ-Duo Takedown hat die beste Tanzmusik im Gepäck und vertreibt mit House und Electro-Beats spielend jede Feiertags-Lethargie. Tipp: Ein gut geschüttelter oder gerührter Drink in der clb-Bar.

16.4., clb, Bleichstr. 38, Frankfurt, 23:30 Uhr, www.clb-ffm.de