Foto: alphamales.com Oster-Gaywerk 2018

Das lange Osterwochenende wird versüßt durch das Mega Oster Gaywerk. Zum Big Bang am Ostersonntag werden rund 2.000 Gäste erwartet, dazu öffnet das MS Connexion insgesamt sieben Areas, einen Outdoor-Bereich mit Barbecue, die Jail’s Bar und eine Men-only-Area für aufregende Oster-Expeditionen. Acht Star-DJs und -DJanes sind am Start: Alexio, Ricardo Ruhga, Popolectric, Miss Mo, G-Sun, Andaluz, Queens of Mannheim und BenSWild sorgen auf den sieben Floors für Musik von Electronic-, Deep- und Progressive- House über R’n’B und Black-Beats bis zu Charts, Pop, 80er und 90er-Hits und Gay Classics – da ist für jeden was dabei! VVK über die Eventim Vorverkaufsstellen wird empfohlen!

1.4., MS Connexion, Angelstr. 33, Mannheim, 22 Uhr, www.gaywerk.de