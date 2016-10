LOVEPOP VS. LOVESHACK – Stuttgart

Lovepop DJ Mario

Stuttgarts wilde Party für Indie- und Pop-Fans steigt jeden zweiten Samstag im Monat im Klub Lehmann. Lovepop-Mastermind DJ NT sorgt auf dem großen Floor mit Hits queerbeet von Peter Fox über Kings of Leon bis Lady Gaga und The Prodigy für mächtig Dampf in der Hose. Auf dem zweiten Floor widmet sich Gast-DJ Mario aka Mr Kuschelzombie musikalisch ganz den 1980ern: Waviger Pop, cheesy Dance-Nummern und harte Rockgitarren bringen den richtigen Soundtrack für Neonleggins und fette Schulterpolster. Top-Mischung!

8.10., Lehmann, Seidenstr. 20, Stuttgart, 22 Uhr, www.lovepop.info