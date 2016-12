LOVEPOP VS. LOVEHOUSE

Lovepop

Queer, straight – whatever! Hauptsache open minded, so das Motto der monatlichen Lovepop-Party. Das gilt im Übrigen auch für die Musik: Resident-DJ NT mischt wie immer Pop, 80ties, Indie, Electro, Funky Shit und Queer-Classics. Als sei das noch nicht genug Energie, lädt sich NT jeden Monat einen Gast-DJ für den zweiten Lovepop-Floor ein. Im November lässt DJane Simoné die Festplatte rauchen, wenn sie eines ihrer legendären House-Sets abfeuert. Dance the Night away! Die Lovepop-Party startet ab Dezember etwas später: Die Türen zum Wunderland öffnen sich um 23 Uhr.

10.12., Lehmann, Seidenstr. 20, Stuttgart, 23 Uhr, www.lovepop.info