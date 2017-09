Lovepop vs. Lovehaus

× Erweitern Foto: lovepop.info Lovepop DJ NT

DJ Louie Pacard, Partyhasen bestens bekannt durch seine Gigs bei „Jenny tanzt“ und der „Luxuspop“ in München, feiert im September sein Debüt auf dem Lovepop-Floor. Er unterstützt an diesem Abend Lovepop-Mastermind DJ NT. Zusammen legen sie für die Meute einen Mix aus Dance, Black und Queer Classics bis hin zu Wildstyle Pop, Hip-Hop, Electro und Indie auf. Den zweiten Floor beschallt das Stuttgarter DJ Duo Hausbois unter dem Titel Lovehaus. Sie haben feinsten House von Classics bis New School im Gepäck.

9.9., Lehmann Club, Seidenstr. 20, Stuttgart, 23 Uhr, www.lovepop.info