MANNHEIM • LOUNGEN IM CAFÈ SOLO

Cafe Solo

Jedes Wochenende ist was los im Café Solo: Freitags lautet das Motto ganz spanisch „Loco am Freitag“, samstags „World of Music Party“. Zu einem Special wird am ersten November-Wochenende geladen: Am 4.11. gibt’s einen musikalischen Ausflug in die Vergangenheit mit der Retro-Party, am 5.11. lockt die Special Carribean Night. Los geht’s jeweils um 20 Uhr. Sonntags stehen ab 15 Uhr die Zeichen auf Kaffee und Kuchen – beim Kaffeeklatsch kann man die Neuigkeiten aus der Szene austauschen.

Café Solo, U4 15 – 16, Mannheim, www.facebook.com/SoloMannheim/