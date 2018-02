LMF/BLUF-Treffen

× Erweitern Foto: Elena Smith, pixabay.com, gemeinfrei LMF-BLUF

Kernig, kerlig mit Macho-Attitüde: Beim Treffen der Leathermen und der BLUF-Community herrscht ein strenger Dresscode; die BLUF-Community steht auf Leder-Uniformen samt Mützen und Breeches, die typischen Reithosen mit der „Beule“ an der Seite. Der Dresscode der „Leathermen“ ist ein wenig breiter gefasst: Leder- und Fetisch-Charaktere à la Tom of Finland sind hier angesagt. So oder so: Das kerlige Treffen wird in diesem Jahr im Stall öfters stattfinden. In der Zeit von 19 bis 22 Uhr gilt strenger Dresscode, Infos dazu geben die Websites von BLUF und LMF.

17.2., Stall, Stiftstr. 22, Frankfurt, 19 – 22 Uhr, ab 22 Uhr Stall Classic-Betrieb, www.stall-frankfurt.com, http://leathermen.info, https://bluf.com