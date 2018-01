× Erweitern Foto: sme LKlang

Real DJs play Vinyl: Die L/Klang-Party lässt zum Jahresstart im coolen Klub Oye die Teller rotieren; an den Decks spielen Kadda als warm-up und DJ Easterners ab Mitternacht bis in den frühen Morgen. All genders wellcome – all night long!

26.1., Oye, Taunusstr. 19, Frankfurt, 22 Uhr, Infos über Facebook