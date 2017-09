Nachdem der Klub Röderberg zur Zeit nicht für Partys zur Verfügung steht, hat sich das Team der L/KLANG-Party, der electronic night for lesbians and lovers, nach einer neuen Location umgesehen. Am 16.9. findet die zweite L/Klang-Party nun im Schirncafé statt. Unter dem Motto „We’re all in this together – real DJs play Vinyl“ spielen die DJanes Daniela Bazina und Kadda elektronischen House und verwandeln das schicke Schirncafé in einen brodelnden Klub.

16.9., Schirncafé, Römerberg, Frankfurt, 21 Uhr till open end, www.facebook.com/LKLNG!/