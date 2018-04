L/Klang Klubnacht

× Erweitern Foto: StockSnap, pixabay.com, gemeinfrei Klang

Die Girls der L/Klang-Party waren von ihrer Nacht im Oye so begeistert, dass sie im April gleich nochmal dort feiern. Also, ab die Sause, all genders are welcome und ganz bodenständig spielt das DJ-Team natürlich ausschließlich Vinyl-Platten. An den Decks sind „She’s in Party“ zusammen mit „ImJuni“, und Kadda darf im Trio nicht fehlen.

20.4., Oye, Taunusstr. 19, Frankfurt, 22 Uhr, www.facebook.com/L.KLNG1/

Link zur Party bei FB: www.facebook.com/events/1998908296816670/