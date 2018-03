L/Klang Bar-Abend

× Erweitern Foto: pixabay.com, gemeinfrei LKlang

Bar Abend oder exzessive Party? Die queere Wanderparty „L/Klang“ lädt am 28.3. – also kurz vor dem langen Osterwochenende – zu ihrem ersten Bar-Abend ins Pracht im Bahnhofsviertel. Neben coolen Drinks der Pracht-Crew sorgt DJ Pussy Cat für die entsprechenden Beats. Und wer weiß – vielleicht startet ja doch eine exzessive Party am Mittwoch? Viva Frankfurt! Der Eintritt ist frei, all genders are welcome.

28.3., Pracht, Niddastr. 54, Frankfurt, 18:30 – 1:30 Uhr, www.facebook.com/L.KLNG1/