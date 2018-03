Leather and Fetish im STALL

× Erweitern Foto: Elena Smith, pixabay.com, gemeinfrei LeatherFetishStall

Zusätzlich zur erfolgreichen Underwear-Party an jedem letzten Sonntag im Monat lädt der STALL nun auch regelmäßig zu Special-Treffen für Leder- und Fetischfreunde. Der Dresscode ist streng: Der Abend ist für Freunde von Leder, Uniformen, Gummi oder Skin-Outfit gedacht, und diese Dresscodes sollte man entsprechend beachten. Dieses kerlige Treffen wird in diesem Jahr im Stall noch öfters stattfinden. In der Zeit von 19 bis 22 Uhr gilt der strenge Dresscode, ab 22 Uhr heißt es STALL-Classic-Betrieb: Fetish-Outfits sind willkommen, dann aber keine Pflicht!

24.3., STALL, Stiftstr. 22, Frankfurt, 19 Uhr, www.stall-frankfurt.com