Koninginnedag: Schwejk im Tulpenrausch

× Erweitern Foto: Miss Mary Koninginnedag Koninginnedag im Schwejk

„Oranje boven“ lautet das traditionelle Motto der Nacht zum ersten Mai im Schwejk: Zu Ehren der ehemaligen Königin Beatrix erstrahlt das Schwejk in schönster holländischer Deko, inklusive Tulpen aus Amsterdam, Frau Antje und Genever. Den niederländischen Feiertag gibt es übrigens bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts;, eigentlich richtet er sich nach dem Geburtstag der Königin oder des Königs; Beatrix allerdings hatte darauf verzichtet, den Feiertag auf ihren Geburstag, den kalten 31. Januar, zu verschieben und beließ ihn am 30.4.; mit der Regentschaft ihres Nachfolgers König Willem-Alexander leicht verschoben auf den 27. oder 28.4. Genug der Theorie – am 30.4. wird bei Linda gefeiert, am 1.5. bleibt das Schwejk geschlossen. Oranje boven!

30.4., Schwejk, Schäfergasse 22, Frankfurt, 20 Uhr, www.schwejk-frankfurt.de