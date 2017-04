× Erweitern Foto: Miss Mary Koninginnedag Koninginnedag im Schwejk

Tulpen aus Amsterdam, Holzclogs, Wacholderschnaps und Käsehäppchen: Der Koninginnedag ist eine schöne Alternative zum Tanz in den Mai! Linda aus dem Schwejk gibt die Frau Antje und dekoriert ihre Bar mit liebevoll ausgewählten Details, dazu gibt’s die beste Stimmungsmusik der Stadt. Der echte Koninginnedag – oder jetzt Koningsdag zu Ehren des Königs Willem-Alexander, wird in den Niederlanden übrigens seit 2014 am 27.4. gefeiert.

30.4., Schwejk, Schäfergasse 20, Frankfurt, 20 Uhr, www.schwejk-frankfurt.de