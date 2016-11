Jungle Bells

Jingelingeling: Die Dezembersause „Jingle Bells“ anlässlich des X-Mas Turniers des Sportvereins FVV ist jedes Jahr das ultimative Vorweihnachts-Partyhighlight. Sportler aus ganz Europa sind zum Turnier des FVV als Gäste in der Stadt, entsprechend können beim Feiern ganz leicht internationale Kontakte geknüpft werden.

Für die richtige Party-Stimmung sogt ein sechsköpfiges DJ-Team: Im großen Saal der Union Halle drehen DJ VIM, Mark Hartmann und Cihan Akar von der Pure-Party zusammen mit Simon Sky an den House-Reglern, im kleinen Floor kümmern sich Djane Meggie und DJ Kriss Tuffer um gute Laune. Von Partytunes, New Dance und Charts-Hits gibt’s Club-Tracks, satten House bis Elektrobeats zum Tanzen. Dazu kommen überraschende Live-Acts und eine tolle Deko. Der Vorverkauf hat bereits begonnen, Tickets gibt’s im Frankfurter Hotroy-Store (Vilbeler Str. 34), in der Metropol Sauna (Große Friedberger Str. 7 – 11), abends in der Halo Bar (Alte Gasse 26) und über die Website.

3.12., Union Halle, Hanauer Landstr. 188, Frankfurt, 21 Uhr, www.jingle-bells-party.de