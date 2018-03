× Erweitern Foto: gagnonm1993, pixabay.com, gemeinfrei Human

Die neue Partyreihe „Human – LGBTQ*“ bringt frischen Wind in Wiesbadens Partyszene. Das Motto des Abend ist „Be You – Love is Love“, und so vielfältig die Gäste so divers ist die Musikauswahl von DJ Eye Liner, der Chart-House, Pop, Hip Hop und Classics mixt. Das ganze findet im frisch eröffneten Restaurant-Bar-Club „Lovt & Liebe“ (ex-Cantina) statt. Hinter der Party stecken die Veranstalter Nicole und Dirk; Nicole hatte 2012/2013 bereits mit weiteren Freundinnen die „Woooh! – Les and Friends“-Party am Start.

17.3., Lovt & Liebe, Sonnenberger Str. 14, Wiesbaden, 23 Uhr, www.facebook.com/human.lgbtq/