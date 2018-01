× Erweitern Foto: Himbeerparty Himbeerparty

House and Dance für Gays and Friends: So lautet die einfache wie überzeugende Idee der Mannheimer Himbeerparty – und das funktioniert seit über 18 Jahren! Musikalisch sorgen die DJs Matthew Black aus Köln und Dennis Sommer für die richtige Himbeer-Partystimmung auf der Tanzfläche. Wer im Besitz der Himbeer-APP ist, bekommt zur Einstimmung bis 23:30 Uhr special Drinks mit Ermäßigung. So let’s get this Party started!

27.1., Alte Feuerwache, Brückenstr. 2, Mannheim, 22 Uhr, www.himbeer.de