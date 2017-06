Himbeerparty: Liebe pur!

× Erweitern Foto: himbeer.de Himbeer

Unter dem Motto „Love is everywhere“ startet die Himbeerparty am 24. Juni in die Sommersaison; mit dem 18. Geburtstag der Party im Mai kehrte Himbeerparty-Erfinder Marco nach einiger Abstinenz zurück ins Orgateam; neben neuer Licht- und Videotechnik, die der Himbeerparty seit Anbeginn eine besondere Atmosphäre verliehen, ist auch ein neues Team an Resident-DJs am Start: Dennis Sommer, Marquez, Matthew Black und MO sorgen für die besten Happy House- und Dance-Tracks aller Zeiten. Checkt außerdem die neue Himbeer-App mit vielen Specials wie Getränkegutscheinen, Verlosungen oder der Möglichkeit der Online-Gästeliste. Ein satter Himbeer-Sommer steht also ins Haus!

25.6., Alte Feuerwache, Brückenstr. 2, Mannheim, 22 Uhr, www.himbeer.de