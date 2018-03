× Erweitern Foto: P. Neuert Himbeer-Ostern

Das Oster-Special der Mannheimer Kultparty versüßt perfekt das lange Hasen-Wochenende. Auf der Tanzfläche sorgen DJ David Marquez und Matthew Black aus Köln sowie Dennis Sommer aus Mannheim für den beliebten Himbeer-Soundtrack: House and Dance for Gays and Friends. Die Himbeer-Pforten öffnen sich wie immer um 22 Uhr. Wegen des Tanzverbots am Osterwochenende startet der Dancefloor erst um Mitternacht; vorher gibt’s chillige Musik zum Loungen und Flirten.

31.3., Alte Feuerwache, Brückenstr. 2, Mannheim, 22 Uhr, www.himbeer.de